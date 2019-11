Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie la Teatrul Arlechino din Brasov vor fi puse in scena piese cunoscute precum Guliver in tara papusilor, Povestea lui Tom Degetel, Cei trei muschetari, Motanul incaltat, dar si altele. Un bilet la fiecare spectacol costa 12 lei. Piesele pot fi urmarite in zilele de sambata si duminica…

- Joi, 24 octombrie 2019, incepand cu ora 11.00, in Piata Sfatului din Brasov, Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” organizeaza festivitatea de depunere a Juramantului Militar de catre studentii anului I. Depunerea Juramantului militar reprezinta un eveniment deosebit in viata studentilor din anul…

- FIRST JOB SCHOOL anunta conferinta de diseminare a proiectului “Sanse pentru ocupare durabila”, cod MYSMIS 121500.Conferinta va avea loc in data de 14.10.2019, ora 17.00 la Sergiana Center, Brasov.Proiectul se desfasoara in perioada 04.07.2018-03.01.2020 in regiunile Centru,Nord-Est, Sud-Muntenia si…

- Inspectoratul General pentru Imigrari face o instruire la Brasov pentru cei care angajeaza straini! Numarul muncitorilor straini care ajung in Romania este pe zi ce trece mai mare. Angajatorii trebuie, insa, sa isi cunoasca obligatiile in aceasta situatie. Judetul nostru ocupa locul al patrulea…

- 120 de copii, din toate zonele tarii vin, in week-end, la Brasov, la cea de-a V-a editie a Festivalului de muzica pop pentru copii si adolescenti „Junior Music Fest”! Festivalul concurs se va desfasura la Sala Patria si ii va aduce si pe Aurelian Temisan, Luminita Anghel, Monica Davidescu,…

- Vineri, 4 octombrie 2019, de la ora 18.30, Centrul Cultural Reduta din Brasov va gazdui un eveniment intitulat „Citadele culturale romano - maghiare”. Protagonisti vor fi actorul Marius Bodochi, violonistul Ladislau Csendes si pianista Dolores Chelariu. Acestia vor dovedi ca arta uneste…

- La subunitatile din intregul județ Brașov vor fi „porti deschise” pentru vizitatori Ziua de 13 septembrie este cea in care pompierii din Romania sunt aniversați, an de an, prilej cu care in judetul nostru vor fi organizate mai multe manifestari. Astfel, vineri, 13 septembrie 2019, de…

- Drama „Sa nu ucizi”, despre un erou solitar in lupta cu un sistem corupt, care si-a incalcat menirea si angajamentul – de a trata pacientii, va rula vineri, 6 septembrie 2019, la Cinemateca Patria. Filmul, cu un protagonist memorabil (jucat de Alexandru Suciu), este inspirat de recentul…