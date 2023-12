Țeapa sfârșitului de an: Branșarea la rețeaua de gaze Escrocii nu duc lipsa de inventivitate nici pe acest final de an, iar ultima moda in materie este branșarea la rețeaua de gaze. Din pacate, se gasesc și destui naivi care sunt inșelați. O astfel de situație s-a intamplat la Maracineni, in județul Buzau, unde urmeaza ca locuitorii comunei sa se branșeze la rețeaua de gaze. Avertismentul vine chiar din partea primarului, Constantin Dumitru, care a postat in urma cu cateva zile, un anunț pe Facebook in acest sens adresat satenilor. „Stimați cetațeni, Avem informații potrivit carora au aparut in comuna noastra diferite „firme de gaze” ce solicita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

