- Aproape unul din trei copii din Germania sufera de probleme de sanatate mintala la mai putin de un an de la izbucnirea crizei provocate de pandemia de coronavirus, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza dpa.

- Reducerea activitații in unele domenii (HoReCa, spre exemplu) din cauza Covid-19 i-a determinat pe unii romani sa devina șoferi pe platformele de ride sharing. Astfel, numarul de șoferi care au facut curse prin intermediul platformei Bolt a crescut cu...

- Numarul copiilor cu varste scolare afectati de inchiderea scolilor, ca masura de oprire a raspandirii COVID-19, a crescut cu 38% in luna noiembrie, punand o presiune semnificativa pe procesul de educatie si pe bunastarea a inca 90 de milioane de elevi din intreaga lume, a transmis miercuri UNICEF. Un…

- Sindicatul german Verdi a cerut angajaților care lucreaza in șapte depozite ale Amazon.com din Germania sa participe la o greva de trei zile, care include și vanzarile cu discount din 27 noiembrie, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Angajații cer salarii și condiții de munca mai bune și au declanșat…

- Marea Britanie, Germania, Spania si alte tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus, potrivit unui grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din intreaga Europa, noteaza The Guardian,…

- Autoritatile germane urmeaza sa introduca noi restrictii asupra adunarilor publice si private si sa extinda regulile de purtare a mastii, in contextul in care cancelarul Angela Merkel se intalneste, luni, cu premierii landurilor federale in cadrul unei videoconferințe pentru a discuta situatia nationala…

- Un sondaj realizat in Germania de radioul public ARD arata ca 29% dintre respondenți au declarat ca probabil nu se vor vaccina impotriva coronavirusului. Rezultatul este in creștere cu doua puncte fața de un alt sondaj care a avut loc in luna august a acestui an, relateaza G4Media.In timp cein luna…