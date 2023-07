Team Romania finishes first in Europe and third in all-nations ranking at International Physics Olympiad

Stiri pe aceeasi tema

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei."Dupa Matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata…

- Romania's team ranked first among European countries and fourth in the ranking by nation, winning six medals at the International Mathematical Olympiad in Chiba, Japan."Five gold medals, one silver medal and a total of 208 points put Romania in the best position in the last 24 years, being surpassed…

- China said on Thursday “high vigilance” was needed in the face of NATO‘s “eastward expansion” following a media report the alliance is planning to set up an office in Japan to facilitate consultations with allies in the region, according to Reuters. NATO is planning to open its first liaison office…

- Gigi Becali vrea sa vanda FCSB, dezamagit de ceea ce se petrece in fotbalul romanesc, unde echipa sa a fost dezavantajata de arbitraj in ultimul meci de campionat.El a dezvaluit și cați bani vrea pentru echipa. ”Dau echipa și daca vine din China, Africa, Anglia… nu ma mai intereseaza. Sa-mi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit miercuri pe Pavlo Riabikin, care a ocupat anterior functia de ministru pentru industrii strategice, in functia de ambasador in China, potrivit unui decret postat pe site-ul presedintelui, relateaza TASS, potrivit news.ro."Pavlo Borisovici Riabikin…

- Argentina ar intenționa sa adere la grupul BRICS, al carui membri cei mai puternici sunt Rusia și China. Celelalte țari membre BRICS sunt, acum, Brazilia, India și Republica Sud-Africana. O declarație privind apropierea Argentinei de BRICS a fost facuta de ambasadorul Argentinei in Rusia, Eduardo Zuain,…

- In-class cell phone ban, student smoking on school premises forbidden.According to an amendment proposed by the National Liberal Party, the Social Democratic Party and the Education Ministry and adopted on Monday by the Chamber of Deputies' Education Committee, the possession of weapons, the consumption…

- Grupul celor sapte tari puternic industrializate (G7) a declarat marti ca este mai unit ca oricand, criticand presiunile suplimentare exercitate de China asupra Taiwanului si amenintarea Rusiei de a amplasa arme nucleare in Belarus, si transmitand un avertisment sever tarilor care ar oferi asistenta…