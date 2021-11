Te vaccinezi și primești 30 de minute gratuite cu o damă la alegere Ideea nebuneasca le-a venit austriecilor, in țara rata de vaccinare fiind printre cele mai scazute din Europa de Vest. In acest context, bordelul din Viena ofera vaccinari impotriva COVID-19 si vouchere pentru o vizita gratuita celor care se vaccineaza acolo, informeaza Sky News. Dupa o doza de vaccin, vizitatorii primesc o sesiune gratuita de 30 de minute cu o fata la alegere. Bordelul incurajeaza barbatii si femeile sa il viziteze pentru vaccinari, luna aceasta. „Din cauza pandemiei, am inregistrat o scadere cu 50% a numarului de clienti, iar cu aceasta initiativa speram sa ne revenim”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

