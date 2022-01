Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce Covid-19 obliga familiile din India sa-și reduca sau sa-și anuleze nuntile tradiționale cu mulți invitați, un cuplu a gasit un loc perfect ferit de restricții: metaversul , scrie CNN. Dinesh Sivakumar Padmavathi și Janaganandhini Ramaswamy din Tamil Nadu, unde adunarile de nunta sunt in…

- Doi tineri din Tamil Nadu, unde nunțile sunt limitate la 100 de persoane, au chemat 2.000 de invitați la o recepție virtuala, luna viitoare. Totodata, fiind mari fani Harry Potter, cei doi au optat pentru o petrecere cu tematica Hogwarts, la care oaspeții pot participa prin intermediul telefoanelor,…

- Guvernul de la Hong Kong se confrunta cu proteste deoarece a decis sa sacrifice sute de animale mici de companie. Decizia, anunțata miercuri, a fost luata dupa ce au fost confirmați hamsteri pozitivi la Covid -19 in magazine de specialitate. Aproximativ 2.000 de hamsteri și alte animale mici (iepuri,…

- Compania AstraZeneca propune un nou tratament preventiv contra coronavirusului. Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța a dat unda verde folosirii acestui medicament, destinat persoanelor cele mai vulnerabile. Olivier Nataf, președintele AstraZeneca Franța, explica la Europe 1 cum funcționeaza…

- Dr. Anthony Fauci le-a sugerat familiilor americane sa ia in calcul aplicarea unui ”mandat” de vaccin la primirea in propriile case. Așadar, oaspeții de Craciun ar trebui sa se vaccineze in aceasta perioada pentru a fi bine venți la masa festiva, transmite Fox News. Sugestia dr. Fauci vine intr-un moment…

- Deficitul global de asistente medicale este in crestere, in timp ce varianta Omicron a noului coronavirus se extinde iar pandemia de Covid-19 intra in al treilea an, potrivit unui anunt al Consiliul International al Asistentelor Medicale. Consiliul Internațional evidențiaza și ca tarile occidentale…

- Gala European Film Awards, programata pentru 11 decembrie, va avea loc fara prezența spectatorilor din cauza creșterii alarmante a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. La jumatatea lunii noiembrie fusese anuntat ca cea de-a 34-a editie a ceremoniei de acordare a premiilor Academiei europene…

- Participantii la o reuniune a OPEC+ au decis sa continue ca mareasca treptat livrarile cu 400.000 de barili pe zi in fiecare luna. Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat joi intr-o conferinta de presa: ”Decizia a fost luata anterior, de a creste productia cu 400.000 (barili pe zi) in…