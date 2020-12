Stiri pe aceeasi tema

- Gino Iorgulescu (64 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a reacționat dupa ce italianul Paolo Rossi a decedat, la varsta de 64 de ani, din cauza unei boli incurabile. Șeful LPF a postat un mesaj emoționant, intitulat „desparțirea de un mare prieten”. Iorgulescu l-a intalnit pe Rossi…

- Legenda fotbalului mondial, brazilianul Pele, a tinut sa-i mai aduca un omagiu fostei vedete argentiniene Diego Maradona la o saptamana de la moartea acestuia, postand pe contul sau de Instagram, miercuri seara, un scurt text adresat ''unui geniu care a incantat lumea'', scrie AFP, informeaza Agerpres.…

- La aproape 20 de ani de la momentul apariției pe micul ecran, Dana Rogoz ramane pentru unii ”Abramburica”. Și astazi daca vorbești de Dana, este imposibil sa nu ți-o aduci aminte, alaturi de marele actor Marian Rilea. De la debut și pana astazi, tanara actrița a reușit sa patrunda in inimile celor mici…

- In urma cu trei ani, pe 23 noiembrie, lumea teatrului romanesc intra in doliu. Marea Doamna a teatrului de revista, Stela Popescu deceda dupa ce ar fi suferit un atac cerebal. Actrița fusese gasita decedata in vila sa dintr-un cartier bucureștean. Acum, fostul ei partener de scena, Alexandru Arșinel…

- A trecut ceva timp de cand fostul component al trupei “Talisman”, Alin Oprea (49 ani), a decis sa divorțeze de soția sa, Larisa, cu care a fost casatorit 22 de ani. Artistul are, de dinainte de a-și declara intenția de divorț, o noua iubita, pe nume Medana, impreuna cu care traiește o frumoasa poveste…

- Astazi este o zi extrem de trista pentru lumea teatrului și filmului, dupa ce in aceasta dimineața celebra actrița Draga Olteanu Matei ne-a parasit! Florin Piersic, actorul cu care a jucat in numeroase producții și filme a transmis un mesaj emoționant și dureros, dupa ce a aflat de moartea acesteia!

- Vestea ca Draga Olteanu Matei s-a stins din viața a zguduit intreaga lume artistica! Marea actrița a lasat in urma ei multe regrete și suferința, fiind iubita de o mulțime de oameni. Printre cei afectați de moartea ei este și Mihai Bendeac, un mare fan al ei. Iata ce gest emoționant, dar și ce mesaj…

- Pe langa faptul ca este un chef de excepție, Florin Dumitrescu este și un romantic incurabil! Astazi, de soției sale, juratul de la ”Chefi la cuțite” s-a intrecut pe sine și a postat un mesaj de-a dreptul emoționant, mai exact, o declarație de dragoste siropoasa! Unde mai puneți ca le-a impartașit fanilor și…