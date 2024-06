Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Agentia de presa TASS, ministrul adjunct rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat ca 'Ucraina nu va adera niciodata la NATO' si a vorbit despre summitul G7, despre reacția Statelor Unite și a partenerilor sai occidentali la noua propunere a președintelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis marti sa aprofundeze legaturile comerciale si de securitate cu Coreea de Nord si sa o sustina impotriva SUA, intr-un articol din presa de stat nord-coreeana, publicat inaintea primei sale vizite la Phenian in 24 de ani, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Intr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis marti sa aprofundeze legaturile comerciale si de securitate cu Coreea de Nord si sa o sustina impotriva SUA, in timp ce se indrepta spre aceasta tara izolata, dotata cu arme nucleare, in prima sa vizita la Phenian in 24 de ani. SUA si aliatii lor din Asia incearca…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a facut duminica apel la președintele american Joe Biden și la liderul chinez Xi Jinping sa se alature unui viitor summit de pace, in timp ce Ucraina se straduiește sa respinga atacurile neincetate ale Rusiei in invazia demarata acum 27 de luni, informeaza…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev amenința deopotriva Ucraina și Marea Britanie cu atacuri „cu un tip special de arme” intr-un mesaj plin de jigniri la adresa ministrului britanic de externe David Cameron.Medvedev, una dintre portavocile retoricii dure a Kremlinului, se arata deranjat inca de la…

- Statele Unite(SUA) au anuntat luni ca nu vor participa la ceremonia de investire a presedintelui rus Vladimir Putin, care va incepe oficial, marti, al cincilea mandat in fruntea Rusiei, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Nu vom avea reprezentant la investitura sa”, a declarat presei purtatorul de cuvant…

- Seulul a emis vineri o declarație puternica condamnand decizia Rusiei de a bloca prelungirea mandatului experților ONU care monitorizeaza aplicarea sancțiunilor impotriva Coreei de Nord. Ministerul Afacerilor Externe sud-coreean a caracterizat gestul Rusiei drept „iresponsabil”, subliniind gravitatea…

- Romania condamna ferm orice forma de terorism și toate atacurile impotriva civililor, informeaza MAE, potrivit Rador Radio Romania. Ministerul roman de Externe a transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului terorist comis vineri seara intr-o sala de concerte din Moscova și soldat cu aproximativ…