Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Anda Bacanu, analist comportamental si presedinte al Bright Future, explica faptul ca primele semne ale autismului pot fi observate in jurul varstei de 6 luni. Intre 9 si 12 luni semnele sunt mai mult decat evidente si tin de atentia si gesturile micutului.

- Primele rezultate provizorii ale alegerilor europene vor fi anuntate in aceasta seara, in jurul orei 23.15 23.45 CEST 00.15 00.45 ora Romaniei , in hemiciclul Parlamentului de la Bruxelles.Rezultatele provizorii ale alegerilor europene pot fi publicate numai dupa ora 23.00 CEST 00.00 ora Romaniei ,…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE • Prima estimare a componenței noului Parlament va fi publicata in jurul orei 20.15-20.30 CEST (21.15-21.30 ora Romaniei) • Primele rezultate provizorii ale alegerilor sunt așteptate in jurul orei 23.15-23.30 CEST (00.15-00.30 ora Romaniei) • Lideri de grup și candidați…

- STUDIU: Una din trei gravide/mame minore din Romania a ramas insarcinata in jurul varstei de 15 ani. Una din șase minore insarcinate nu a fost nici la medicul de familie, nici la medicul ginecolog pe parcursul sarcinii Una din trei fete care in prezent sunt mame/gravide minore a ramas insarcinata…

- Intr-o cultura obsedata de tinerețe și frumusețe, primele fire albe de par pot fi vazute ca un semn al vulnerabilitații și al fragilitații umane, dar psihologii ne sfatuiesc sa vedem apariția acestora ca pe o oportunitate de a reevalua prioritațile și de a ne ingriji mai atent corpul și mintea.Pe de…

- Parlamentul norvegian a primit miercuri o informație despre o amenințare cu bomba, iar poliția a sporit securitatea in jurul cladirii. Parlamentul norvegian a fost alertat miercuri in urma unei amenințari ca in cladire ar putea fi amplasata o bomba, conform News.ro."Ne aflam la fața locului…

- Stimulatoarele cardiace și alte dispozitive care intra in corpul pacienților se bazeaza adesea pe baterii care trebuie inlocuite sau reincarcate intr-un fel sau altul. Cu toate acestea, o baterie de oxigen nou conceputa ar putea elimina necesitatea unor intervenții chirurgicale invazive pentru a inlocui…