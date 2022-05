Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, difuzat in fiecare sambata, de la 20:0, la Antena 1, este o adevarata provocare pentru Paula Chirila. Inca din prima gala aceasta a avut de interpretat roluri de travesti, iar gala cu numarul cinci nu va face excepție. „Din 5 ediții, eu am avut 4 travestiuri.…

- Telespectatorii au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 21 mai 2022. In fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii.

- Telespectatorii au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 14 mai 2022. In fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii.

- teIn fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii. Cei de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 7 mai 2022.

- Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 vine cu un moment cu totul special pe scena show-ului. Ruleta le-a adus Ilonei si lui Florin Ristei doua personaje pe cat de frumoase, pe atat de emotionante si un duet posibil doar pe scena „Te cunosc de undeva!”…

- In fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva!, invita telespectatorii in culisele emisiunii. Cei de acasa au ocazia sa vada in videoclipul din acest articol cum arata procesul de pregatire, la machiaj și costume.

- Cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera in curand la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de concurenti care au pornit in spectaculosul joc al transformarilor.Desi unii dintre ei nu sunt la prima participare,…

- Dupa ce a fost concurenta la „Te cunosc de undeva!”, acum Adriana Trandafir se intoarce in echipa de la Antena 1, insa rolul ei va fi altul. Actrița a facut primele declarații despre noul proiect. Filmarile pentru cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va putea fi urmarit in curand, la…