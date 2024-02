Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu și Jo fac echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva”. In ediția difuzata maine, la Antena 1, ei vor prezenta un moment artistic de la Bollywood. Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit…

- Barbara Isasi și Bella Santiago fac echipa in noul sezon la Te cunosc de undeva. Cele doua concurente iși doresc sa iși depașeasca condiția și sa arate de ce sunt in stare in show-ul transformarilor. Cu toate ca au caștigat, in trecut, vor sa o faca impreuna, de aceasta data.

- Barbara Isasi de la Mandinga s-a mutat in Romania in urma cu opt ani, insa nu i-a fost atat de ușor sa-și paraseasca țara natala și sa mearga intr-un alt loc total strain pentru ea. Concurenta de la Te cunosc de undeva ne-a vorbit despre cea mai mare frica a ei atunci cand a decis sa se stabileasca…

- Cuza și Emi s-au transformat, in primul episod al sezonului cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva, difuzat pe data de 17 februarie 2024, in Backstreet Boys și au interpretat piesa "Everybody".

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor concurenti care de-a lungul celor 19 sezoane au participat la realizarea celor nu mai putin de 2563 de transformari.

- Liviu Teodorescu și Jo concureaza impreuna la „Te cunosc de undeva”, sezonul 16, care incepe sambata, de la 20.00, la Antena 1. Filmarile au inceput deja, iar artistul a primit de la ruleta personaje dificile, astfel ca transformarea lui va fi uimitoare de fiecare data. Emoții vor simti din plin, pe…

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…