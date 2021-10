„Te binecuvântez, iubită Românie”: Alteța Sa Regina Maria, 146 de ani de la naștere (VIDEO) Astazi se implinesc 146 de ani de la nasterea Reginei Maria. Cea care avea sa devina, in 1914, Regina Romaniei, Maria Alexandra Victoria, principesa de Marea Britanie si Irlanda, s-a nascut in 1875, in Eastwell-Park, tatal fiind Alfred, duce de Edinburgh, fiu al reginei Victoria a Angliei, iar mama, ducesa Maria Alexandrova, unica fiica a tarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Greu de cuprins personalitatea celei nemuritor numita Regina Tuturor Romanilor, intr-un moment, nici macar intr-o viața! In aceste vremuri de grea opintire a tot ceea ce inseamna sentimente inalte, onoare, patriotism devine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

