- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat ca va lansa, in noaptea de joi spre vineri, al noualea album de studio al sau si al doilea de anul acesta, intitulat „evermore”, potrivit news.ro.In anuntul supriza facut pe Twitter, ea a spus ca materialul discografic, „sora” lui „Folklore”, urmeaza sa…

- Premiul "Artistul anului" acordat duminica in cadrul American Music Awards 2020 i-a fost atribuit cantaretei Taylor Swift, care a castigat de asemenea alte doua trofee la ceremonia desfasurata in direct la Los Angeles in contextul restrictiilor severe asociate pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.…

- Chiara Ferragni, una dintre cei mai cunoscuti influenceri din Italia si sotul ei, rapperul Fedez, si-au sfatuit fanii sa poarte masca, ca raspuns la apelul lansat de premierul Giuseppe Conte pentru cresterea nivelului de constientizare asupra luptei impotriva COVID-19, informeaza marti Reuters. Ferragni,…

- Andreea Pirui, fosta concurenta la ”Puterea Dragostei”, a avut noroc atat in competiția de la Kanal D, cat și in afara ei. Imediat dupa ce al doilea sezon al emisiunii matrimoniale a ajuns la final, blondina parca a descoperit cloșca cu puii de aur. Andreea Pirui de la Puterea Dragostei, promoter pe…

- Ieri, ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a declarat ca un al doilea „lockdown” la nivel national este una dintre solutiile luate in calcul pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus, dar ca el nu isi doreste o asemenea masura, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. „Daca fiecare…

- Taylor Swift va canta la a 55-a gala Academy of Country Music Awards, care va avea loc miercuri, au anuntat forul si dick clark productions, potrivit news.ro.Cantareata va interpreta, in premiera, de la Grand Ole Opry House din Nashville, piesa „Betty”, inclusa pe albumul „Folklore”, lansat in urma…