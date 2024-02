Coreea de Sud a stabilit relatii diplomatice cu Cuba, unul din aliatii Coreei de Nord in epoca Razboiului Rece, transmite Reuters, citand un comunicat emis miercuri de Minister de Externe de la Seul.

Prin schimbul de scrisori al reprezentantilor lor la sediul ONU din New York, cele doua state au convenit sa stabileasca relatii diplomatice la nivel de ambasadori, afirma comunicatul. Noile relatii diplomatice intre Seul si Havana marcheaza un 'punct de cotitura important' pentru Coreea de Sud in eforturile de a-si intari diplomatia in regiunea Americii Latine, mentioneaza comunicatul Ministerului…