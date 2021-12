3.000 de lei – atat va costa de anul viitor eliberarea unui certificat de urbanism in regim de urgența la Timișoara. Acest lucru a fost stabilit de catre consilierii locali in ședința de joi. Aleșii au votat și alte taxe in domeniul urbanismului. Consilierul liberal Dan Diaconu s-a opus majorarii. „Mi se pare absolut hilar, […] Articolul Taxe mai mari pentru documentațiile de urbanism aprobate de Primaria Timișoara. Care sunt diferențele fața de Oradea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .