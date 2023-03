Stiri pe aceeasi tema

- Examenele de absolvire la programele de formare profesionala vor putea fi susținute și online. Propunere legislativa, la Senat Examenele de absolvire ale participanților la programele de formare profesionala ar putea sa fie susținute printr-un sistem de evaluare online. O propunere legislativa in acest…

- Indemnizatiile de somaj, pentru persoanele cu dizabilitati, pentru cresterea copilului si venitul minim garantat cresc de la 1 martie, ca urmare a majorarii ISR. Potrivit INS, rata medie anuala a inflatiei este de 13,8%, astfel ca ISR devine 598 lei de la 525,5 lei. In baza acestei modificari, beneficiile…

- Bugetul total alocat pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile va atinge in 2023 pragul de 1,8 miliarde de euro, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Pentru consolidarea coeziunii sociale si reducerea saraciei extreme, continuam si in 2023 sa acordam diverse forme…

- Cazier judiciar online: lista bancilor la care trebuie sa ai card pentru a putea obține documentul Certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online incepand din 1 februarie, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.ro, a anunțat Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Potrivit sursei…

- ANAF a publicat GHIDUL pentru compensarea obligațiilor fiscale. Ce trebuie sa faca persoanele fizice și firmele din 1 martie 2023 Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent pe site-ul institutiei “ Brosura privind compensarea obligatiilor fiscale” care aduce clarificari despre…

- ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistența contribuabili/Servicii oferite contribuabililor, lista seminariilor web care se vor desfașura in luna ianuarie. (link aici ) Printre temele dedicate persoanelor fizice se numara: Tratamentul fiscal al veniturilor din cedarea folosintei bunurilor…

- Contractarea și evidența serviciilor medicale de inalta performanța, incepind cu 1 ianuarie, va fi efectuata doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM), transmite replicamedia. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), acest…

- Persoanele care sunt active in jocurile de noroc, stiu foarte bine ca sfaturile celor experimentati si cunoasterea micilor trucuri pot fi de ajutor in transformarea unui pariu normal in unul castigator. Sursele de informare ce sunt disponibile in mediul online sunt de ajutor, acestea constand in recenzii…