- Spread-ul dintre obligatiunile suverane ale Romaniei pe 10 ani, denominate in euro, si cele similare ale Germaniei s-a redus, ceea ce poate fi interpretat si ca o imbunatatire a increderii investitorilor in ratingul de tara al Romaniei, arata cel mai recent raport privind tendintele si riscurile…

- Inceputul lunii decembrie a fost promitator pentru Bursa de Valori Bucuresti, in conditiile in care volatilitatea indicilor s-a redus semnificativ, iar mai multe companii private si-au indreptat ochii spre oportunitatile de finantare oferite de piata de capital, potrivit unui analize realizate de Autoritatea…

- Cifra de afaceri a scazut cu 22%, la 804,24 milioane lei in perioada ianuarie-septembrie 2020, de la 1,032 miliarde lei in aceeasi perioada din 2019. ”Veniturile totale in trimestrul III 2020 au fost de 816.154.017 lei, din care 808.787.101 lei venituri din exploatare si 7.366.916 venituri financiare.…

- Raluca Tintoiu, fosta sefa a NN Pensii, care a avertizat romanii in 2017 ca Guvernul condus din umbra de Liviu Dragnea vrea sa nationalizeze sistemul de pensii private, a castigat in instanta lupta cu statul, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara a amendat-o si a lasat-o fara functie.

- Reprezentanții Bursei de Valori și ai companiilor prezente in piața de capital sunt increzatori in perspectivele oferite și, deși volatilitatea a fost mare, anul 2020 a adus multe oportunitați. Pentru a dezvolta piața este esențial sa creștem comunitatea locala de investitori și sa aducem cat mai multe…

- Ministrul Finanțelor promite, la aniversarea de 25 de ani a BVB, ca va anula barierele puse in Parlament care blocheaza listarea companiilor de stat pe bursa Barierele puse in Parlament care opresc capitalizarea companiilor romanesti pe piata de capital vor fi anulate imediat dupa ce se va schimba majoritatea…

- Finalul lunii octombrie va aduce scaderi pe marile piete bursiere la nivel global, pe fondul ingrijorarilor privind al doilea val al pandemiei COVID-19, iar in aceasta tendinta volatilitatile indicilor Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-au redus si regimul ramane deocamdata unul mediu spre scazut, releva…