ASF: Locuitorii își vor putea finanța municipalitățile prin investiții în obligațiuni In prezent obligațiunile municipale sunt destinate doar investitorilor calificați, dar pe viitor și cetațenii, ca investitorii individuali, vor avea posibilitatea de a-și finanța municipalitațile participand direct la ofertele publice de obligațiuni, a anunțat Maria-Gabriela Horga, vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Pe o piața a obligațiunilor municipale in creștere, accesul ar putea fi facilitat pentru o arie și mai larga de investitori. Daca in prezent investitorii individuali pot cumpara obligațiuni municipale doar din piața secundara, pe viitor aceștia ar putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Este vorba despre prima emisiune de obligațiuni municipale verzi pe care administrația reșițeana o listeaza la Bursa de Valori București. Cu acest prilej, marți, 5 martie, de la ora 10.00, are loc deschiderea oficiala a ședinței de tranzacționare, cu ocazia debutului la bursa a primelor obligațiuni…

- BET, indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, s-a apreciat miercuri, 21 februarie cu 1,1% la 15.888,48 puncte, un nou maxim istoric, deci peste precedentul record de 15.803 puncte din 15 ianuarie.

- Doua evenimente importante au marcat saptamana trecuta activitatea Bursei de valori București: Consiliul Județean Cluj a lansat pentru prima data obligațiuni, in valoare de 76 milioane de euro, cu un randament foarte bun, iar valoarea acțiunilor UCM Reșița aproape s-a dublat dupa vanzarea de active…

- Compania Electromagnetica, un jucator important in industria de servicii și implementare telegestiune, a fost zguduita de suspiciuni de frauda in legatura cu un contract de vanzare a serviciilor de implementare telegestiune in valoare de 2.820.000 lei. In urma acestor descoperiri, compania a transmis…

- ”In 2023, doar 56 de companii au depus cereri pentru a se lista pe piata principala a Bursei de Valori din Londra – ceea ce reprezinta o scadere de 50%, in comparratie cu anii precedenti. Si mai surprinzator este faptul ca doar 30 dintre aceste companii au primit unda verde din partea Autoritatii de…

- UniCredit Bank listeaza miercuri la bursa a doua emisiune de obligatiuni corporative din 2023UniCredit Bank listeaza miercuri a doua emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 480 milioane lei, acestea urmand sa se tranzactioneze pe Piata Reglementata a Bursei de Valori…

- ”O noua emisiune de obligatiuni in valoare de 1 miliard de lei, emisa de Banca Comerciala Romana (BCR), a intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. BCR29 este a 10-a emisiune de obligatiuni listata de banca la bursa, in ultimii 4 ani, valoarea tuturor acestor emsiuni ajungand la…