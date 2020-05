Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca Tavi (Octavian) Pilan este un pilon de baza al celor de la Cargo. Formația care implinește 35 de ani de existența a scris o fila substanțiala in istoria rock-ului autohton. Aradeanul Tavi are și el toate motivele de sarbatoare, caci anul acesta implinește 30 de ani […] Articolul Tavi Pilan, tobarul formației Cargo : „Sunt de 30 de ani pe același scaun, in spatele unor baieți pe care ii apreciez și ii respect“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .