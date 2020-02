Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pancu (42 de ani), antrenorul Rapidului, a rememorat la GSP Live conflictul avut cu Gabi Tamaș in 2013, in urma caruia rapidistul s-a ales cu nasul spart. „Am stat cu Tamaș dupa ce venise de la o nunta. Nae Manea, Dumnezeu sa-l odihneasca, și Florin Manea l-au adus intr-o camera sa se odihneasca.…

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, rostit la Slujba ce se savarseste in noaptea trecerii dintre ani 2019 2020 , in Catedrala Patriarhala, potrivit basilica.ro:Timpul liturgic al Bisericii ne ofera arvuna vietii vesnice"Slujba ce se savarseste in noaptea trecerii…

- Iulian Bulai, deputatul USR care a devenit și mai controversat, dupa ce a cerut ”tribunale populare” ca in vremurile de trista amintire, a oripilat, din nou, opinia publica, lansand blasfemii in ziua de Craciun. Ulterior, politicianul USR a continuat postarile pe aceasta tema, fara sa iși dea seama…

- Un imens om al sportului targoviștean a trecut in neființa…Redam mesajul soției sale, Virginia Ionescu, fara a mai adauga altceva… Post-ul Titi Ionescu a trecut la cele veșnice…Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Primaria Draguș a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca s-a stins Dumitru Sofonea, declarat „tezaur uman viu” de UNESCO, pentru salvarea, pastrarea și transmiterea patrimoniului cultural și material. Dumnezeu sa il odihneasca! „ O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet mare s-a ridicat la cer,…

- „Noi n-am uitat, ca am jurat pe steag / Și glia-n veci o aparam cu drag”, zice Mos Stefan dintr-un vechi cantec de catanie, de pe vremea cand a fost la razboi. Din fata sectiei de votare din Valcele, bunicul de 102 ani vorbeste despre speranta sa ca va fi bine in tara. Intr-un mesaj emotionant, le…

- Pepe, pe numele real Ionut Nicolae Pascu, este in lacrimi dupa moartea unchiului sau. "Drum bun printre stele, unchiule", a scris Gianni Pascu pe Facebook. De asemenea, Miguel Sorin Pascu, fratele lui Pepe, a transmis si un mesaj trist si emotionant: „Poza asta este este doar pentru…

- "Soarele vieții a apus pentru dumneavoastra insa veți ramane veșnic in sufletele generațiilor de copii pe care i-ați format, in sufletele noastre! Doamna Cocu, știu ca nu exista cuvinte care sa poata alina durerea și tristetea prin care treceți insa imi doresc ca Dumnezeu sa va ofere taria si puterea…