Rudele a 80 de batrani din Caminul Nicolae Cajal, al Primariei Bucuresti, sunt ingrijorate dupa ce un angajat al institutiei a fost depistat pozitiv cu COVID-19. “Batranii sunt plini de energie, noi suntem epuizati”, explica cei din conducere, spunand ca, pana acum, testele sunt negative. Femeia in haina crem de ploaie se uita in sus la ferestrele cu gratii pana la jumatate.Undeva, dincolo de geamurile cladirii cu patru etaje, se afla, pe un pat, tatal ei. Are 87 de ani si de doi ani a fost internat la Caminul pentru Persoane Varstnice al Municipiului Bucuresti Academician Nicolae Cajal. “A tinut…