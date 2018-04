Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Raducu a murit in floarea varstei, la doar 27 de ani. Cantareata a lasat in urma multa durere in inimile celor dragi, dar si in randul fanilor, care o iubeau nespus. De atunci, viata nu mai are sens pentru familia ei.

- "Nici nu ma mai gandesc la rezultat. Sunt atat de amarat. Cand te domina Iasi in 10 oameni, ce sa mai spun. Asta e echipa. Nu ai cum sa ramai pe primul loc cu jocul asta. O sa spuneti ca nu sunt consecvent. Eu cand spun ca am jucatori valorosi, spun ca asa i-am luat. Am dat 2 milioane, 3 milioane pe…

- Marcel Toader a ramas fara casa, iar vecinii l-au evacuat cu scandal. Apartamentul afaceristului a fost vandut la licitație, din cauza unei datorii la intreținere. Imobilul a fost scos la licitatie pentru suma de 67.000.

- Dezvaluiri șocante despre familia elevei de clasa a 8-a care se pregatește sa nasca! Surorile fetei gravide sunt speriate de moarte pentru copila, dar și pentru mama lor! Eleva din clasa a 8-a e gravida, la 14 ani, cu un barbat de 20 de ani, iar mama ei ar fi sechestrata!

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzica latino de la noi din țara a pațit-o. Grav de tot. Mai mult decat atat, el recunoaște ca dorința de a simți mai bine muzica pe care o canta a incercat sa fie, pentru o perioada, la fel ca artiștii din America Latina.

- La sase luni de la disparitia prematura a cantaretei de muzica de petrecere, Denisa, tatal vedetei, Emilian Raducu a ajuns de urgenta pe mana medicilor. Probleme de sanatate cu care se confrunta Emilian Raducu, de ceva vreme, par ca s-au accentuat in ultimele zile. Barbatul care sufera de o semipareza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar).

- Pana saptamana trecuta, in județul Hunedoara s-au vaccinat peste 14.000 de persoane. Asta in condițiile in care anul trecut, doar 10.100 de doze de vaccin antigripal au fost primite pentru a fi administrate.