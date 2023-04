Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj – FCSB 1-1 | Dan Petrescu a fost debusolat dupa remiza din derby-ul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 1. CFR Cluj a condus pe tabela pana in minutul 68, cand Florinel Coman a restabilit egalitatea cu o executie impresionanta, din lovitura libera. Campioana ultimilor cinci ani a facut un nou…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu a fost multumit de rezultatul meciului de duminica, disputat pe teren propriu impotriva formatiei FCSB, dar si-a felicitat jucatorii pentru evolutie.„Nu sunt multumit pentru ca e a treia oara in play-off cand conducem si nu castigam. Nu am ce sa le reprosez…

- Florinel Coman (24 de ani) a adus egalarea in meciul dintre CFR Cluj și FCSB cu o execuție superba, din lovitura libera. Florinel Coman și-a continuat in aceasta seara forma buna aratata in ultima vreme. In minutul 68 al meciului din Gruia, la 1-0 pentru CFR Cluj, fotbalistul pe care mizeaza Mihai Stoica…

- Razvan Marin a facut un anunt urias inainte de Romania – Belarus. Mijlocasul lui Empoli spune ca a simtit ca actuala generatie a nationalei Romaniei poate ajunge la Campionatul European din 2024. Razvan Marin e mai decis ca niciodata sa lupte pentru primul turneu final din cariera, cu nationala de seniori…

- Alex Chipciu se teme de meciul cu UTA, din urmatoarea etapa din play-out-ul din Liga 1. U Cluj va juca pe terenul aradenilor pe 1 aprilie, in a doua runda, iar experimentatul mijlocaș al „Șepcilor roșii” se așteapta la o partida dificila. Fostul campion al Romaniei cu FCSB și CFR Cluj a tras un semnal…

- Bogdan Mara, dezamagit dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Directorul sportiv al campioanei Romaniei avea alte așteptari de la meciul tur din play-off-ul Conference League. CFR Cluj a avut o prestație modesta pe „Olimpico” și nu a reușit sa puna in pericol poarta celor de la Lazio. Ardelenii au evoluat aproape…

- Mihai Stoica a fost in extaz dupa ce Rapid si CFR Cluj au pierdut derby-urile jucate cu echipele din Craiova. FCSB poate fi marea castigatoare a etapei, daca va invinge in partida cu FC Voluntari. Victoria celor de la FC U Craiova din Giulesti o poate aduce pe FCSB peste Rapid in clasament, cu 5 […]…

- CFR Cluj nu se lasa! Ardelenii il vor cu orice preț pe Philip Otele inca din aceasta iarna. Antena Sport a scris, in exclusivitate, inca de pe data de 17 ianuarie, despre interesul campioanei Romaniei pentru extrema nigeriana. In prezent, Philip Otele este jucatorul celor de la UTA Arad. Insa, avand…