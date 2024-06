Inovații bancare: Tap to Phone, soluția care a transformat telefonul în POS Tap to Phone este o soluție digitala dezvoltata de Visa prin care comercianții pot sa iși foloseasca propriul telefon pe post de POS. Inovația a aparut pe piața din Romania in plina pandemie, moment in care se urmarea limitarea contactului și a utilizarii banilor cash. Aceasta tehnologie a fost adoptata rapid de comercianții romani, fiind o alternativa mai simpla și mai ieftina decat POS-ul tradițional. Elena Ungureanu, country manager Visa in Romania, spune care sunt avantajele acestei inovații, atat pentru comerciantul cu clatite de la colțul strazii, pana la „albirea” economiei - printr-o… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

