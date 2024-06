O persoana cu complicații anterioare de sanatate care a contractat gripa aviara a murit in Mexic in aprilie. Sursa expunerii la virus nu era cunoscuta, a anunțat miercuri Organizația Mondiala a Sanatații.OMS a spus ca riscul actual de apariție a virusului gripei aviare pentru populația generala este scazut, potrivit Reuters .Rezidentul de 59 de ani din statul Mexic a fost internat in Mexico City și a murit pe 24 aprilie dupa ce a facut febra, dificultați de respirație, diaree, greața și disconfort general, a spus OMS. O vedere cu drona arata Institutul de Diagnostic Epidemiologic și Referința…