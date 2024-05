Gigi Becali a oferit un bonus urias pentru ultimul transfer facut de FCSB. Pe langa un salariu de 16.000 de euro pe luna, Daniel Popa a fost convins sa semneze cu campioana si cu o suma importanta. Gigi Becali a platit clauza de reziliere a contractului cu U Cluj, cea de 300.000 de euro si, […] The post Gigi Becali, bonus urias pentru ultimul transfer facut de FCSB: 100.000 de euro la semnatura appeared first on Antena Sport . Articolul Gigi Becali, bonus urias pentru ultimul transfer facut de FCSB: 100.000 de euro la semnatura apare prima data in Money.ro .