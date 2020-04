Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu s-a dezlanțuit dupa ce mii de romani au primit permisiunea de a pleca la munca in Germania, in plina stare de urgența in care Romania are deja un milion de șomeri.Citește și: SALVARE NEAȘTEPTATA pentru romanii aflați in șomaj tehnic: COMPANIILE care preiau muncitorii…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, intra tare in plina stare de urgența. Marcel Vela e somat sa comunice public daca a fost stabilita o strategie de contracarare a fenomenului infractional pentru garantarea sigurantei persoanelor si a bunurilor. Asta dupa ce in Romania au revenit o mulțime de romani…

- "O clarificare: nu este nevoie de niciun fel certificat de stare de urgenta pentru IMM-urile care vor sa acceseze acea linie de credit pentru investitii sau capital de lucru care sunt garantate pana la 90 la suta din credit, cu dobanda subventionata 100 la suta pe perioada starii de urgenta. Pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca incepand de luni, 16 martie, in Romania va fi instituita starea de urgența. Șeful statului a declarat ca a luat aceasta decizie pentru ca masurile ce trebuie luate pentru a combate extinderea coronavirusului sa fie adoptate la timp, „și sa ...

- Iohannis a decretat intrarea Romaniei in stare de urgența incepand cu data de 16.03.2019. Instituirea starii de urgența in Romania presupune luarea unor masuri drastice, precum si posibilitatea restrangerii unor drepturi fundamentale.

- Incepand de luni, de cand Romania va intra in stare de urgența, in contextul pandemiei de coronavirus, toate persoanele care vor intra in țara din state care au peste 500 de cetațeni confirmați cu COVID-19 vor fi obligate sa intre direct in izolare pentru 14 zile.

- Principalele declaratii ,pe HotNews.ro. Guvernul a depus juramantul in conditii foarte speciale din cauza epidemiei. In primul rand, felicitari si mult succes. Apreciez in mod deosebit votul care s-a dat in Parlament. In Parlament s-a dat un mesaj de unitate. Este foarte important ca masurile care vor…

- Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si…