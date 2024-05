Stiri pe aceeasi tema

- Exista diferențe semnificative in ceea ce privește nivelul de educație al populației din diferite țari. Datele furnizate de Eurostat și citate de Adevarul.ro ofera o perspectiva asupra acestor disparitați educaționale, evidențiind variații semnificative in ponderea persoanelor cu studii superioare și…

- Noul centru de specialiate, ce va funcționa in subordinea Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” va fi edificat in Calea Șerban Voda nr. 189. La finalul lucrarilor tocmai incepute, instituția va deveni un reper, un model de structura spitaliceasca ce va indeplini toate cerințele europene…

- Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), conform datelor publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Conform…

- ”PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- Dupa ce la inceputul lunii martie au avut loc mai multe scaderi ale prețului la pompa al carburanților, astazi are loc și prima scumpire. Variațiile de preț nu sunt semnificative, dar ilustreaza un trend , la fel ca și scaderile anterioare. La Petrom, de exemplu, de la inceputul lunii martie prețul…

- Pe popularul forum de poker „Two plus Two” („2 plus 2”) exista plangeri cu duiumul referitoare la inchiderea, socotita de unii „incorecta”, a unor conturi și confiscarea fondurilor de catre diverși operatori.

- In direct la GSP LIVE, Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a dezvaluit ca echipa risca sa piarda anumiți jucatori. Plecand de la transferul lui Lucas Alves in Vietnam, pentru 65.000 de euro, cat era clauza de reziliere, Andrei Nicolescu a dezvaluit ca formația alb-roșie ar putea…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a semnat, la Liege, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala, informeaza marti ministerul de resort, conform Agerpres.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, documentul…