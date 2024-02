Un conflict in Arctica, sub orice forma, ramane in continuare contrar intereselor Rusiei și este mai puțin probabil decat in alte parți ale lumii. Cu toate acestea, spun analiștii citați de revista Foreign Policy, nimeni nu ar trebui sa presupuna ca Putin se va comporta rațional.Pe 9 ianuarie 2024, șeful apararii suedeze, generalul Micael Byden, a lansat un avertisment menit sa șocheze. Proiectand o serie de imagini macabre din linia intai a frontului ucrainean, el și-a intrebat audiența: „Credeți ca asta s-ar putea intampla in Suedia?”.Pana in februarie 2022, aceste intrebari ar fi fost de neimaginat…