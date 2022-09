Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, o legenda vie a sportului mondial a amanat atat de mult momentul retragerii din activitate, incat meciurile ei au devenit, pur si simplu, insuportabile pentru cei care au vazut-o in perioada ei de glorie.

- Sunt mulți factori care fac caldura tot mai greu de suportat, iar unul ține de nopțile tot mai calde: corpul uman nu mai are cand sa se racoreasca, in case ramane foarte cald zile in șir. Nopțile tropicale, cele in care minimele nu scad sub 20 de grade, apar in tot mai multe locuri din Europa și numarul…

- Ieri toate straluceau in lumina amurgului Lanul de papadii galbene Și mainile tale care desfrunzeau plantele In cautarea ceaiului care vindeca tot. Azi florile nu s-au mai desfacut, Azurul a cazut și el ca o frunza Culeasa de umbra vineție a norilor. Ce se petrece cu tine, m-a intrebat ingerul, Cine…

- O retea de comando-uri coordoneaza transportul armamentului vestic in Ucraina, scrie New York Times citand fosti si actuali oficiali americani. Publicatia sutine ca, desi trupele americane s-au retras dupa inceputul invaziei, fortele speciale din Marea Britanie, Franta, Canada sau Lituania au ramas…

- Romania se afla printre tarile Uniunii Europene cu o inflație de doua cifre in luna mai, arata datele publicate, vineri, de Eurostat . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna mai pana la 8,8%, de la 8,1% in luna aprilie. Țarile membre cu cele mai ridicate rate fiind:…

- Tarile occidentale ar trebui sa trimita mai multe arme grele Kievului pentru a-l ajuta sa lupte impotriva armatei ruse care avanseaza in estul Ucrainei, a afirmat marti seara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP. “Da, Ucraina ar trebui sa aiba mai multe arme grele”, a declarat…

- In timp ce o noua generație de arme de producție occidentala ajunge la forțele din prima linie a Ucrainei, țarile donatoare evalueaza riscul de a dezvalui tehnologie sensibila armatei ruse in cazul in care echipamentul este capturat, noteaza publicația americana Defense News. Fii la curent…

- Comisia Europeana saluta acordul politic la care s-a ajuns marti intre Parlamentul European si statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusa de Comisie in octombrie 2020, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.