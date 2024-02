Stiri pe aceeasi tema

- Imagini noi surprinse de camera de bord a unui automobil redau momentul in care un avion se prabușește, pe o autostrada, in Florida. Aeronava, un Bombardier Challenger seria 600, avea cinci oameni la bord.

- Fenomen tulburator legat de protestele din Piața Victoriei, unde mobilizarea pe rețelele de socializare a partidului extremist AUR și a grupurilor de protestatari #REZIST pare sa fie subiectul unor știri false menite sa atraga oamenii in strada. In ciuda aparențelor online, in realitate, Piața Victoriei…

- VIDEO | Imagini INEDITE cu o haita de lupi care observa o camera de supraveghere a Parcului Natural Apuseni VIDEO | Imagini INEDITE cu o haita de lupi care observa o camera de supraveghere a Parcului Natural Apuseni O haita de lupi a fost surpinsa de camerele de supraveghere a faunei, montate in Parcul…

- Irinel Columbeanu locuiește la azil, dupa ce a ramas fara intreaga avere și nu mai are pe nimeni care sa aiba grija de el. Cum arata camera de la camin a fostului soț al Monicai Gabor.Irinel Columbeanu sta acum in același azil in care și tatal lui a stat. Omul de afaceri și-a pierdut intreaga avere,…

- O camera de supraveghere amplasata in magazinul pradat de hoti in comuna Ghindaresti judetul Constanta a surprins momentul in care suspectii de furt, cu cagule pe fata au patruns si au inceput sa sustraga diverse bunuri.In imagini se observa suspectii care sustrag diverse buynuri pe care apoi le transporta…

- Modelele din seria iPhone 15 abia incep sa se gaseasca in stocurile magazinelor, dupa multe luni in care multe dintre variante puteau fi cumparate doar la pre-comanda, dar Apple nu sta pe loc și lucreaza de zor la urmatoarea generație de smartphone-uri, iPhone 16. Acestea vor debuta anul viitor, in…

- Constructorul din Stuttgart este așteptat sa lanseze viitorul Macan cu zero emisii. SUV-ul va avea doua motoare electrice, o baterie de circa 100 kWh și va oferi aproximativ 600 de cai putere. Prototipurile se afla inca in teste, așadar mai este puțin pana cand vom face cunoștința cu viitorul Macan…

- Satelitul spion recent lansat de Coreea de Nord, Malligyong-1, ar fi transmis deja imagini detaliate din Statele Unite, cu Casa Alba și cladirea Pentagolului. Acesta ar fi trimis, de asemenea, imagini "detaliate" ale portavioanelor nucleare americane, afirma regimul nord-coreean.