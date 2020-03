Tăriceanu spune că trebuie analizată amânarea alegerilor locale din cauza răspândirii Covid-19 Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire a epidemiei". "Vedem o serie de riscuri si amenintari, in principal ma refer la epidemia de coronavirus si stau sa ma intreb, si va rog sa va ganditi si dumneavoastra, ce-ar insemna in perioada asta in care epidemia de coronavirus incepe sa se extinda sa facem alegeri ?! Imaginati-va puhoiul de oameni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

