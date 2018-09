Stiri pe aceeasi tema

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- Romania are cei mai putini angajati cu contracte temporare din Uniunea Europeana in 2017 (putin peste 1%), urmata de Lituania (2%), Estonia si Letonia (ambele 3%), arata un raport publicat luni de Eurostat, Biroul de statistica al Uniunii Europene.

- Romania este pe ultimul loc din Europa la numarul de angajați cu contract temporar de munca, fiind urmata de Lituania, Estonia și Letonia. Polonia, Spania, Portugalia și Croația se afla la pol opus, cu cel mai ridicat procent, informeaza Eurostat. Posibilitatea gasirii unui loc de munca permanent a…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…

- Romania a inregistrat in perioada 2000-2016, cea mai mare creștere a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, din Uniunea Europeana, urmata de Ungaria, Slovenia și Letonia, arata un raport publicat luni de Eurostat.Ponderea persoanelor angajate in sectorul guvernamental a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 24 iulie a.c., pe Prim-ministrul Irlandei, Leo Valdakar, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Pe agenda de discutii figureaza subiecte legate de relatiile bilaterale, dar si aspecte legate de principalele teme…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, la 21 iunie 2018, in Bulgaria, la prima editie a Plovdiv Economic Forum, eveniment co-organizat de centrul de reflectie elen Delphi Economic Forum si think tank-ul Centre for Liberal Strategies.…

- Motivul reprezinta numarul accidentelor in care au fost implicate masini cu volanul pe dreapta a crescut alarmant in ultimul an. Letonia, Lituania si Polonia au vrut sa interzica circulatia autovehiculelor cu volan pe dreapta, insa demersurile acestora au primit aviz nefavorabil din partea Curtii Europene…