- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca propunerile facute pana acum de Guvernul Orban pentru redeschiderea scolilor "este clar ca nu pot fi implementate"."Ele sunt rodul gandirii unor oameni care nu au iesit din birouri de foarte mult timp si care nu mai stiu cum arata viata…

- Premierul Ludovic Orban le cere romanilor sa respecte regulile si sa se protejeze in contextul in care riscul de transmitere a noului coronavirus in comunitate a crescut semnificativ. "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul…

- Potrivit utlimelor informații aparute in spațiul public, Klaus Iohannis și Guvernul Orban știau despre coronavirus și situația din China inca din luna ianuarie. Anunțul a fost facut de Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe pagina personala de facebook. Liderul ALDE prezinta un raspuns oficial…

- "Guvernul anunta cu foarte mare intarziere, si Iohannis, masurile, cu trei zile inainte. Lumea trebuie sa se pregateasca. Masurile anuntate pentru redeschiderea teraselor - nu exista nicio regula, cum vor functiona? Oamenii aceia vor sa stie - ce facem? Probabil ca oamenii care lucreaza in…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca guvernanții nu au niciun plan clar, pentru perioada urmatoare. „15 MAI: DESCHIDERE SAU SEMI-INCHIDERE? Anunțul autoritaților ca de la data de 15 mai masurile restrictive vor fi “relaxate” (ce expresie tampita!) naște mai multa ingrijorare decat ușurare.…

- Partidul Social Democrat va vota prelungirea starii de urgenta, desi conditiile puse Guvernului Orban, privind prezentarea unui plan de masuri pentru redresarea economiei, testarea populatiei si colaborarea cu Parlamentul. Si UDMR si minoritatile si-au anuntat votul favorabil. Pana in prezent, doar…