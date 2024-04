Un atac cibernetic asupra Americii este cea mai probabila cauza a intreruperii functionalitatii numarului unic de urgenta 911, desi un comunicat oficial n-a fost transmis in acest sens. Patru state au fost serios afectate. Autoritațile din Dakota de Sud, Texas, Nebraska și Nevada au anunțat intreruperi in mai multe orașe, dar informatii despre ceea ce […] The post Atac asupra Americii! Oamenii au intrat in panica. Nici n-au mai putut suna dupa ajutor! first appeared on Ziarul National .