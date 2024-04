Stiri pe aceeasi tema

- Biroului de reintegrare a venit cu o reacție, dupa ce o drona kamikaze ar fi atacat o unitate militara din Ribnița. „Șirul provocarilor din regiune menite sa semene panica și tensiune continua, inclusiv pentru a atrage atenția asupra regiunii”, se arata intr-un comunicat.

- In muzeele din Maramureș incepand de astazi s-au declanșat seria protestelor. Astazi a fost angajații au fost in greva japoneza. Oamenii s-au saturat de atitudinea Guvernului de a ignora și umili toți angajații din muzee. The post VIDEO: Angajații Muzeelor din Maramureș in greva japoneza. Care sunt…

- Au fost percheziții de amploare in cursul serii de ieri pe raza municipiului Sighetu Marmației. The post Soțul femeii, polițist de frontiera, și-a dat demisia. S-au gasit și țigari de contrabanda EXCLUSIVITATE: Angajata a unei banci suspecta intr-o rețea de falsificare și plasare de bancnote first appeared…

- La sosirea echipajelor de salvare, anexa construita din lemn ardea in totalitate, fiind afectata o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați.Totodata, 9 geamuri ale unitații medicale au fost distruse din cauza flacarilor violente. Din fericire, nu s-au inregistrat victime.Oamenii legii au deschis…

- Au fost clipe de coșmar in miez de noapte pentru un barbat și o femeie din Moisei, Maramureș. Oamenii au fost treziți din somn de urlete și lovituri puternice in ușa. Doi barbați, susțin victimele, inarmați cu o secure și o țapina, a spart geamurile casei, au spart ușa termopan de la intrare și au patruns…

- E dezastru pe strazile din Turda. Peste noapte s-au transformat intr-un adevarat patinoar. Noaptea trecuta a nins apoi a plouat iar temperaturile au scazut pana la -4 grade C. Este polei peste tot, mai puțin pe arterele principale. In rest intre blocuri, pe strazile secundare nici urma de antiderapant.…