Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu vine cu acuzații grave la adresa președintelui Romaniei, numindu-l „ficus solemn de la Cotroceni”. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, liderul ALDE le cere parerea cetațenilor cu privire la discursul mincionos pe care, considera acesta, l-a avut Klaus Iohannis in cadrul…

- "O invit pe Gabriela Firea la trei dezbateri, in ultima saptamana de campanie: miercuri -23 septembrie, joi- 24 septembrie, vineri- 25 septembrie, in sala de consiliu, cu toate televiziunile care vor sa vina. Deci, nu mai depindem in felul acesta de invitații pe care televiziunile sa ni le faca.…

- Autor: Cornel NISTORESCU Chinuitoarea conferința de presa a lui Klaus Iohannis și scandalul din Poliția Capitalei, cel provocat de polițiști și de citeva cucoane din presa, m-au obligat sa sar peste subiectul revarsarii de mahala de pe postul de televiziune Antena 3. Disperata de succesul otv-ismului…

- Klaus Iohannis s-a ales cu o lista destul de lunga de porecle dupa ce intrat in cursa prezidentiala si s-a instalat, mai apoi, la Cotroceni. „Etichetele” lui Iohannis, puse de oameni politici sau de internauti, au plecat de la „Santa Klaus”, alintul sustinatorilor din campanie, si au ajuns la „Marele…

- Autor: Cornel NISTORESCU Viața are și umor. In cazul nostru, mai rar. Ține și de perspectiva asupra lucrurilor. Daca ne uitam incruntați la toate declarațiile lui Klaus Iohannis, nu ne ramine decit sa ne infuriem și sa zicem doar: Ai auzit ce-a zis b…. ala de Iohannis? Nu-i frumos! Este președintele…

- Deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS, a afirmat, miercuri, ca printre proiectele sale pentru primarie se numara realizarea metroului de suprafata, construirea de parcari la intrarea in oras si interconectarea liniilor de tramvai din centrul Bucurestiului.…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban au pregatit terenul pentru a arata ca Guvernul e eroul care a invins pandemia de coronavirus din calcule pur electorale, avantajand PNL prin crearea unei atmosfere propice organizarii alegerilor locale.Citește…

- Fosta șefa a Cancelariei prezidențiale a lui Traian Basescu saluta candidatura fostului șef al statului pentru primaria pe care a mai condus-o intr-un mandat și ceva incepand din 2000 și pana in 2004.Elena Udrea a reacționat prompt la anunțul oficial al lui Traian Basescu ca va candida din nou la Primaria…