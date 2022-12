Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), prin Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești, organizeaza, in perioada 9 – 11 decembrie 2022, Targul Intreprinderilor Mici și Mijlocii 2022. Evenimentul va avea loc in București, in incinta Romexpo, pavilion B1. “Decembrie este luna antreprenorilor!…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), prin Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii Ploiești, organizeaza in perioada 09 – 11 decembrie 2022, Targul Intreprinderilor Mici și Mijlocii 2022. Evenimentul va avea loc in București, in incinta Romexpo, pavilion B1. „Decembrie este luna antreprenorilor!…

- Targul National pentru Artizanat si Mestesuguri, editia a VII -a, si-a deschis portile joi la Iasi, la Palas Mall, fiind organizat de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), prin Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului Iasi (AIMMAIPE…

