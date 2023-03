Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, 43 de ani, e mulțumit de egalul amical cu Petrolul, 1-1, și se concentreaza pe duelul urmator din campionat, de la Dej. „A fost un meci foarte bun. Scopul a fost atins, pentru perioada urmatoare asta ne-am dorit foarte mult, sa creștem intensitatea sub toate aspectele…

- Profilul candidatului feminin pe piața muncii se caracterizeaza prin prudența, așa cum arata dateleplatformei de recrutare online BestJobs, conform carora femeile aplica la joburi unde gradul de potrivire este de peste 70%, in comparație cu barbații care iși asuma mai ușor riscuri. Dupa salariu, pachetul…

- Art&Craft Design, companie lider de piața pe segmentul de cadouri și suveniruri romanești, estimeaza o dublare a volumului comenzilor pentru marțișoare și cadouri simbolice in perioada 1-8 martie 2023, fața de aceeași perioada a anului trecut. In topul preferințelor sunt dulciurile, articolele unicat…

- La un an de la inceputul razboiului din Ucraina, trei sferturi dintre romani au in continuare teama ca Romania este in pericol sa fie invadata, la randul ei. 12% dintre aceștia spun ca se simt in pericol in țara noastra, potrivit unui sondaj IRES.Pe acest fond de teama, de la inceputul razboiului,…

- Dintre toate modalitațile de promovare a unui magazin online, marketingul de conținut este cel mai puternic și eficient. Angajeaza și informeaza utilizatorii, astfel incat acționeaza ca baza pentru definirea afacerii pe care o desfașurați, incurajand totodata clienții sa aiba incredere in produsele…

- Anatoly Salmin, un hoț și criminal condamnat, s-a intors din inchisoare cu ani inainte de termen, recompensa pentru ca s-a oferit voluntar pentru o misiune sinucigașa in razboiul Rusiei din Ucraina - și apoi a reușit sa supraviețuiasca.

- In luna decembrie 2022 au fost vandute, la nivelul intregii tari, potrivit datelor furnizate de catre ANCPI, un numar total de 59.864 de imobile, cu 1.795 mai putine fata de luna noiembrie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna decembrie este cu…

- Pompierii hunedoreni au salvat, in prima zi a anului, un magarus cazut intr-un canal de pe Aleea Primaverii, din municipiul Brad, care se zbatea intre viata si moarte in spatiul ingust si plin de apa, informeaza, luni, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) „Daca ar…