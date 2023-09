Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Culturala Star va invita la cea de-a XIV-a editie a Festivalului International Volare care se desfașoara in sala Casei de Cultura a Sindicatelor din Piatra Neamt. Psiholog Denisa Stoian – directorul Festivalului International Volare – Piatra Neamt, 2023, ediția a XIV-a cu mai multe detalii…

- Asociația Ajungem Mari incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa fie alaturi de copiii instituționalizați. Peste 3.000 de copii din capitala și 24 de județe au nevoie de 1.000 de oameni cu suflet bun care sa le devina prieteni, modele, pe care sa se bazeze in momente importante din viața…

- Astazi, in emisiunea Dialog intercultural, avem trei invitați speciali: tanarul scriitor Alexandru Stermin; Petru Paul Torac, cel care ne vorbește despre lucrarea – Ne canta huțulii, respectiv scriitorul si comandorul Mihai Batog-Bujenita, președinte al Asociatiei Literare „Pastorel” Iasi, cel care…

- Pregatirile pentru nunta trebuie completate de rezervarea unui fotograf! In matinalul de la Radio Iași, Paul Padurariu ne spune ce inseamna sa fii fotograf de evenimente: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/07/BD-27-iul-fotograf.mp3

- Temperaturile extreme din ultimele zile sunt insuportabile atat pentru noi, cat și pentru necuvantatoare. Cum le putem ajuta, aflam de la Simona Mantescu, voluntar la Padocul Tomești: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/07/BD-27-iul-Tema-zilei-bun.mp3

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza in luna iulie 2023, 12 școli de vara dedicate elevilor de liceu. De asemenea, in mai puțin de o saptamana, incep și inscrierile pentru admiterea la facultațile universitații. Profesorul universitar Tudorel Toader, rectorul Universitații…

- In emisiunea de astazi, relatam de la Targul de carte Gaudeamus Radio Romania, eveniment desfașurat, in București, 7 – 11 decembrie 2022, in Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo. In una din zile, am facut popas la standul Editurii SIONO și atat despre editura, despre zestrea carturareasca…

