- Prima ediție a Cupei POTAISSA la șah clasic se va desfașura in perioada 9-11 decembrie 2022, fiind organizata de Șah Club Potaissa la Pensiunea Edy din Turda Noua (strada Roșiori nr. 14) și va avea un fond de premiere de 8.000 de lei. In Turneul A vor participa jucatorii cu ELO sub 2200, se vor [...]…

- FOTO: Crosul Uniri, a 53-a ediție | Sportivii din Alba, in prim-planul tradiționalului concurs dedicat Zilei Naționale Crosul Unirii, a 53-a ediție a tradiționalei competiții atletice cuprinsa in calendarul evenimentelor dedicate Zilei Naționale, s-a desfașurat in weekend, pe traseul deja consacrat…

- In perioada 5-13 noiembrie, Bucureștiul a fost gazda Festivalului Național de Teatru (FNT) aflat anul acesta la a 32-a ediție. Printre spectacolele invitate in aceasta ediție s-a aflat și „Intoarcerea acasa” , spectacol regizat de Botond Nagy, text Matei Vișniec, cu o echipa frumoasa din care face parte…

- Școala Gimnaziala „Nicolae Colan”, din Sfantu Gheorghe, a lansat cea de-a treia ediție a proiectului județean „Diversitate și egalitate”, in cadrul caruia va avea loc un concurs de creație pentru elevi, dar și un simpozion dedicat cadrelor didactice din județ, din invațamantul tradițional și din invațamantul…

- Cele mai recente filme poloneze, premiate la festivaluri importante din Polonia si din lume, vor putea fi vazute, online, pe platforma TIFF Unlimited, in perioada 17-20 noiembrie, la cea de-a 18-a editie a Festivalului de Film Polonez CinePOLSKA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza, incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10:00, o noua sesiune pentru Programul national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic. Bugetul total alocat pentru cea de-a doua editie…

- coala Popular de Arte &bdquoVespasian Lungu&rdquo Brila cu sprijinul Consiliului Judeean Brila i al Primriei Municipiului Brila organizeaz pe 9 decembrie 2022 în Sala de spectacole a Casei Tineretului din Brila prima ediie a Concursului naional de muzic popular pentru copii &bdquoDUNREA MEA&rdq...