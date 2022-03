Târgu Jiu: Lucrările la varianta ocolitoare au trecut de 60% Lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu au trecut de 60%. Este vorba de procentele cumulate ale lucrarilor executate in prima etapa și in etapa a doua. In primul contract au fost executate 40% dintre lucrari, iar in prezent s-a executat peste 20% din total. Astfel, a fost depașit procentul de 60%. Se insista pe lucrarile de arta, poduri, traversari, consolidari pe mai multe zone. Sunt și tronsoane cu asfalt. S-a reușit un progres al lucrarilor pentru ca iarna nu a fost una bogata in precipitații și s-a putut reveni pe șantier imediat dupa sarbatori. O problema majora este in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

