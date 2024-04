Stiri pe aceeasi tema

- In zona nodului rutier al VO Tg-Jiu cu DN 67 (Dragoieni) se vor efectua, in perioada 10-11 aprilie, lucrari de așternere covor asfaltic. Circulația rutiera urmand sa fie dirijata de piloți de trafic. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, participanții la trafic sunt rugați sa reduca…

- La data de 5 aprilie 2024, in jurul orei 10.30, doi polițiști din cadrul Serviciului Logistic al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce efectuau procedura de delaborare a cartușelor percutate, in poligonul militar din Alba Iulia, au suferit leziuni corporale, in urma producerii unei explozii…

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a rasturnat, vineri, in judetul Suceava, la locul accidentului fiind trimise mai multe echipaje de interventie. Cinci persoane au nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportate la spital, afirma reprezentantii ISU.

- Trei minori au fost raniti, joi dimineata, intr-un accident pe DJ 611, in localitatea damboviteana Visina, dupa ce o femeie care conducea masina in care se aflau a pierdut controlul asupra volanului si a iesit in decor, informeaza IPJ Dambovita."Din primele verificari efectuate, politistii au stabilit…

- Autostrada A7, Lotul 3 ce leaga Buzaul de Ploiești, se confrunta cu controverse majore in urma descoperirii ca lucrarile la acest lot au fost demarate fara autorizație de construcție emisa de Ministerul Transporturilor. Potrivit informațiilor obținute, asocierea de firme turcești Nurol-Makyol , caștigatoarea…

- Circulatia pe podul provizoriu de la Milisauti, care a fost distrus de o viitura, a fost reluata sambata, au anuntat reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP). Potrivit acestora, decizia vine in urma eforturilor DRDP Iasi si ale constructorului de remediere a degradarilor produse…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova a monitorizat stadiul lucrarilor pe șantierul Variantei de Ocolire a Municipiului Targu Jiu. In aceasta perioada antreprenorul executata lucrari la structuri, parapete, șanțuri și rigole. In zilele urmatoare, daca temperaturile vor permite, se vor relua…

