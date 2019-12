Stiri pe aceeasi tema

- In apropierea sarbatorii Nașterii Domnului, joi, 19 decembrie 2019, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insoțit de Parintele Vicar eparhial Post-ul TARGOVIȘTE: Elevii și studenții de la Teologie au susținut un Concert de Craciun apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa In ajunul Sfintelor Sarbatori prilejuite de Nașterea Mantuitorului Nostru, echipa PNL Targoviște este prezenta alaturi de comunitate. Post-ul PNL Targoviște, acțiuni de Craciun ieșite din tiparele obișnuite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Corul de Copii „Anastasis”, al Catedralei Eroilor din Targoviște, sub indrumarea parintelui Milesan Lucian, vestesc venirea sarbatorilor de iarna prin Post-ul Corul de Copii “Anastasis”, concert de Craciun in Piața Mihai Viteazul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- FOTO – Arhiva Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 23:30, la o locuința particulara situata pe strada Campului din Gherla. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, dar și pompieri din…

- COMUNICAT DE PRESA Va informam ca se intrerupe furnizarea apei potabile la blocurile: B1, B2, D1, C1 arondate statiei Post-ul TARGOVIȘTE: Marți, 10 decembrie, 4 blocuri au apa oprita pentru cateva ore apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pentru ca iarna a sosit, Direcția de Salubritate din municipiul Targoviste a activat Comandamentul pentru Deszapezire! Chiar daca pana acum Post-ul Targoviste: Comandamentul pentru deszapezire a fost activat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 19 octombrie a.c., pe raza municipiului Targoviște s-a produs un accident de circulație, soldat cu pagube materiale. Post-ul Targoviște: Beat și fara permis a distrus 2 mașini apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua mașini s-au facut praf, dupa ce un șofer a incercat, se pare, sa intoarca in loc nepermis. Evenimentul rutier Post-ul TARGOVIȘTE: Mașini facute praf, dupa o intoarcere la “șmecherie” apare prima data in Gazeta Dambovitei .