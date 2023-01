Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentelor prilejuite de deschiderea oficiala a Timișoara Capitala Culturala Europeana 2023 in data de 17 februarie de la ora 21:00 in Piața Unirii va avea loc un concert special cu Taraf de Caliu & guests. Dupa mai bine de 30 de ani de turnee in jurul lumii, membrii fondatori ai Taraf…

- Timișoara va deveni capitala europeana a culturii in zilele de 17 – 19 februarie, cand va prelua acest titlu, deschiderea oficiala a evenimentului urmand a fi marcata de concerte și performance-uri, cu invitați precum Taraf de Caliu, Impex, Implant pentru Refuz & prietenii, pianistul Joep Belving, artista…

- O petrecere cu lautari va fi organizata chiar de Ziua Nationala in Trenul Regal. Casa Regala s-a revoltat cand a aflat ca in trenul istoric va avea loc acest eveniment. Lautarii din Taraf de Haidouks promit un chef de zile mari, pe 1 decembrie, in vagoanele elegante in care patru generații ale familiei…

- „Nu facem propaganda in favoarea lui Putin și nu exista nimic impotriva Ucrainei”, se apara conducerea celebrei opere dupa ce consulul ucrainean la Milano, Andrii Kartysh, a criticat decizia intr-o scrisoare pe care a trimis-o șefului teatrului și liderilor politici locali. La Scala nu cedeaza și este…

- Targul de Craciun 2022 din Cluj s-a deschis vineri, 18 noiembrie, in Piața Unirii din Cluj-Napoca, odata cu aprinderea iluminatului festiv urmat de un concert Voltaj. Clujenii s-au inghesuit cu mic, cu mare, pe tot parcursul weekendului pentru luminițe, colinde, vin fiert și cadouri. Pofticioșii au…

- Adriana Trandafir a dezvaluit ca a vrut sa se sinucida, noteaza click.ro. Celebra actrița a relatat un episod intunecat din viața ei. Totodata, vedeta a vorbit și despre momentul cand a fost in „moarte clinica”. Un episod cumplit a dus-o in pragul unei caderi totale. Totul s-a petrecut in 1985, cand…

- Vineri, 18 noiembrie, s-a deschis oficial Targul de Craciun din Cluj-Napoca. In ciuda furtunii de afara, clujenii s-au „inarmat” cu umbrele și haine groase și s-au adunat in Piața Unirii.

- Actorul - cunoscut pentru frazele sale „Ding Dong”, „Well, Hello” și „I Say” – se lupta de ceva timp cu o boala care i-a macinat incet-incet sanatatea, relateaza Daily Mail.Fanii mai tineri ii recunosc cu siguranța vocea din celebra serie Harry Potter, unde era sunetul Sorting Hat/Palaria vorbitoare.Phillips,…