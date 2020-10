Stiri pe aceeasi tema

- Romania a devenit un subiect in urmatoarea dezbatere prezidențiala din Statele Unite ale Americii. Șeful Cancelariei de la Casa Alba, Mark Meadows, a declarat ca fiul candidatului democrat pentru președinția SUA, Hunter Biden, are interese de afaceri in țara noastra și ca acestea vor fi dezvaluite.…

- Interesele comerciale de peste hotare ale lui Hunter Biden s-au extins atat in ​​Romania, cat si in China si Ucraina, iar americanii se pot astepta sa afle mai multe „in zilele urmatoare”, a sugerat luni seful de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, in „The Evening Edit” de la Fox Business Network.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu o contestare fara precedent in tara, a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa-l rastoarne de la putere cu scopul de a aduce atingere si de a slabi Rusia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pentru Occident, ”Belarusul este doar o trambulina…

- China ar prefera ca Donald Trump sa nu fie reales in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie si si-a ''intensificat eforturile de influenta'' inainte de alegeri, au apreciat vineri serviciile de informatii americane, relateaza AFP. Iranul incearca, de asemenea, sa-l ''slabeasca…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune ca nu îi este recunoscator, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Desi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineata "Fox & Friends" si poate conta pe grila de seara a retelei de televiziune…