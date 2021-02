Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea ajunge la 10 milioane de persoane vaccinate impotriva Covid-19 in toamna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, estimeaza ca din a doua jumatate a lunii aprilie Romania ar putea vaccina 100.000 de persoane pe zi, iar in luna septembrie ar putea atinge un…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat miercuri ca ar fi fost „mare pacat” daca Regatul Unit ar fi urmat sfatul de a ramane in programul de vaccinare al Uniunii Europene, mai degraba decat sa-si stabileasca propriul plan.

- Islanda este printre primele tari care au emis certificat de vaccinare. Serviciul online dedicat pentru emiterea documentelor a fost lansat cu o saptamana in urma. Ministerul Sanatatii din tara a declarat ca sunt eligibile pentru certificatele sub forma digitala circa 4800 de persoane. „Obiectivul este…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine ca obiectivul propus ca statele membre ale Uniunii Europene sa vaccineze 70% din populatie impotriva COVID-19 pana in vara este realizabil, informeaza Agerpres , care citeaza dpa. Ursula von der Leyen le-a spus jurnalistilor ca „este bine sa avem…

- Potrivit unui studiu, o persoana din opt a fost infectata cu noul coronavirus in Marea Britanie, in decembrie, pe fondul raspandirii unei tulpini mult mai contagioase. Potrivit Oficiului pentru Statistici Nationale (ONS), o persoana din 10 in Tara Galilor, una din 13 in Irlanda de Nord si una din 11…

- India a aprobat in regim de urgența utilizarea vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca. Conform Reuters, un reprezentant al Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) din India a refuzat sa comenteze. Vaccinul Oxford – AstraZeneca a mai fost autorizat in Regatul…

- Expertii americani au inceput sa studieze noua mutatie a COVID-19 inregistrata mai ales in Regatul Unit, dar nu sunt convinsi deocamdata ca este mai contagioasa decat celelalte, a indicat luni consilierul principal al programului guvernamental de vaccinare din SUA, Moncef Slaoui, informeaza Agerpres,…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a salutat duminica momentul ''istoric'' pe care il reprezinta debutul de marti al campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Marea Britanie, informeaza AFP.Tara europeana cel mai grav afectata de pandemie, cu peste 61.000 de decese, Regatul Unit este…