Țara europeană în care părinții nou-născuților primesc bani de la stat pentru prima locuință. Măsura menită să oprească declinul demografic Guvernul din Serbia a decis sa ajute financiar parinții nou-nascuților pentru a-și cumpara prima locuința, in cadrul unui program al carui scop este incurajarea natalitații. Sunt avute in vedere subventii de pana la 22.700 de dolari pentru cuplurile si familiile monoparentale la achizitionarea unei locuinte in Serbia, tara cu o populatie de pana la sapte milioane de locuitori, dar care scade ca urmare a natalitatii reduse si a migratiei. In acelasi timp, preturile la proprietatile imobiliare cresc pe fondul majorarii salariilor si al cresterii economice. Programul se aplica parintilor,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

