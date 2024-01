O țara din Europa ia in calcul introducerea unor cursuri obligatorii de educație militara la nivel de liceu. Autoritațile locale discuta despre un astfel de demers, in contextul razboiului din Ucraina, dar și a amenințarilor de securitate din intreaga lume. Ce țara din Europa ar putea introduce cursuri de educație militara la liceu In Croația, elevii de liceu ar putea beneficia de cursuri de instruire militara , premierul țarii invocand drept motiv nevoia de competențe ”pe care tinerele generații nu le dețin”. De asemenea, se vizeaza și o reintroducere a stagiului militar obligatoriu, dupa absolvirea…