Numarul persoanelor angajate a ajuns in luna iulie la un nivel record: 44,7 milioane. Nu sunt multi patroni care sa se teama in acest moment de izbucnirea unui razboi comercial, de pilda. Detlef Scheele, seful Oficiului de Munca: Locurile de munca ce tin de securitate sociala sunt tot mai multe, cererea companiilor pentru angajați ramane ridicata. Cresterea ratei de ocupare a dus in sus si consumul. Cheltuielele gospodariilor au crescut, germanii sunt siguri de locul de munca pe care il au, iar majorarile salariale peste nivelul inflației și dobanzile inca reduse la imprumuturi au incurajat…